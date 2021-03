Lombardia: vice presidente Moratti, da Regione 224 milioni per il riordino della rete ospedaliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 224 milioni di euro per il potenziamento dei posti letto delle Terapie intensive e sub intensive e per l'adeguamento di strutture ospedaliere e Pronto soccorso. È il contenuto della delibera approvata mattina dalla Giunta della Regione Lombardia su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Si tratta di rimodulazioni di alcuni interventi previsti nel Piano di riordino della rete ospedaliera regionale, necessari in seguito alle valutazioni delle Aziende Sanitarie emerse durante le fasi di progettazione dei lavori. Un'implementazione per adeguare il rapporto posti letto di Terapia intensiva e subintensiva rispetto alla popolazione in funzione di un adeguamento territoriale. "Ancora una volta - spiega Letizia Moratti - confermiamo, con un importante stanziamento economico, la nostra grande attenzione verso il territorio e le sue strutture. In base alle disposizioni volute dal Commissario all'emergenza e recepite da Regione Lombardia, con questo documento confermiamo un incremento delle terapie intensive e sub intensive in funzione della delibera e del Piano già approvato dal ministero della salute". (segue) (Com)