Lombardia: vice presidente Moratti, da Regione 224 milioni per il riordino della rete ospedaliera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rimodulazioni consentiranno il completamento del piano che porterà a un aumento dei posti letto per terapie intensive e sub intensive in Lombardia che si concretizzeranno in un totale di 1.446 posti strutturali, quasi raddoppiando gli 861 di febbraio 2020. Le Aziende Sanitarie che hanno formulato ipotesi di rimodulazione sono: Asst Brianza (ex Asst Vimercate), Asst Cremona, Asst Lodi, Asst Fatebenefratelli Sacco, Asst Monza, Asst Santi Paolo e Carlo, Asst Ovest Milanese, Asst Pavia, Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, Asst Valle Olona. Nella fattispecie, le rimodulazioni riguardano oltre 90 milioni di euro per Terapie intensive, 68.897.956 euro per Terapie sub intensive, oltre a 62 milioni per le aree di Pronto soccorso e 3 milioni e 350mila euro per mezzi di trasporto dedicati. "In seguito a valutazioni sviluppate dalle Aziende Sanitarie, progettisti e ATS di riferimento, si sono evidenziate necessità di determinazione progettuale ed economica per rendere più aderenti alle effettive esigenze questi interventi. Da qui - conclude l'assessore Moratti - la modifica dello stanziamento rispetto alle ipotesi progettuali definite con la documentazione precedentemente predisposta dalle aziende, sulla base della quale erano stati stimati gli importi di massima degli interventi". (Com)