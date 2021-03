Sicilia: domani presentazione progetto reintroduzione asino pantesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle 11, l'assessore regionale siciliano dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, Toni Scilla, il dirigente generale del dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale, Mario Candore, e il direttore del Parco nazionale di Pantelleria, Antonio Parrinello, presenteranno alla stampa, a Palazzo Orléans (Sala Alessi) l'accordo per la reintroduzione dell'antica razza dell'asino pantesco e per la valorizzazione delle risorse naturali nell'isola di Pantelleria. L'annuncio in una nota.(Ren)