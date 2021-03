Decreto Sostegni: tecnici Senato, su cig ipotesi non prudenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla copertura del rifinanziamento della cassa integrazione potrebbe essere necessario un approfondimento, in quanto il governo potrebbe non essere stato abbastanza prudente nella quantificazione. E’ quanto rilevano i tecnici del Servizio Bilancio del Senato nel dossier sul decreto Sostegni. Secondo i tecnici, nella relazione che accompagna il provvedimento, “si rileva che la media delle platee di beneficiari del periodo giugno-ottobre 2020 potrebbe non essere prudente, considerato che si tratta del periodo del 2020 di maggior ripresa delle attività lavorative”. La relazione tecnica relativa alla legge di Bilancio 2021, osservano, “ha utilizzato il periodo marzo-giugno 2020 per la quantificazione delle platee che erano stimate maggiori del 36-42 per cento rispetto alla stima in esame (1,1 milioni invece che 0,7 per Cigo, 1,0 invece che 0,6 per Ao, 0,7 milioni invece che 0,4 per Cigd). Seppure i mesi del 2021 non saranno caratterizzati da riduzioni dell'attività lavorativa pari a quelle del periodo marzo-giugno 2020, non sembra neanche condivisibile confrontarli con il periodo estivo 2020. Ciò vale soprattutto per i beneficiari della cassa integrazione ordinaria che è limitata al 30 giugno 2021, dunque include il periodo in cui sono presumibili le maggiori restrizioni riconducibili all'emergenza epidemiologica, mentre gli altri trattamenti sono previsti fino a dicembre 2021 (anche se utilizzando da subito tutte le settimane finirebbero a ottobre i trattamenti di assegno ordinario e in deroga, mentre finirebbero a luglio quelli per gli operai agricoli). D'altra parte la previsione di utilizzo dell'intero periodo di settimane disponibili per tutte le platee potrebbe compensare la sottostima delle platee, in particolare per quanto riguarda i trattamenti di assegno ordinario e in deroga che beneficiano di 28 settimane fino a dicembre, quindi includendo anche mesi in cui si presume che saranno terminate le limitazioni dovute all'emergenza epidemiologica".(Rin)