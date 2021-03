Covid: Cambiamo!, Italia chiusa e vacanze all'estero? Grave incoerenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esecutivo nazionale di Cambiamo!, il partito guidato da Giovanni Toti, sottolinea in una nota che "i cittadini, le attività economiche e in particolare il settore turistico e ricettivo subiscono da un anno restrizioni durissime, che si configurano come insopportabili se, mentre per il mese di aprile si nega dentro i confini anche solo la speranza di poter lavorare, viene liberalizzata e dunque implicitamente incentivata la possibilità di fare vacanze all’estero". La nota aggiunge: "Sono pertanto del tutto condivisibili le preoccupazioni espresse in tal senso dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. Gli italiani hanno dato prova di grande serietà e spirito di sacrificio, ma di fronte a decisioni prive di una minima coerenza, ai limiti dell’autolesionismo nazionale, il rischio è che dall’essere responsabili passino a sentirsi presi in giro". (Com)