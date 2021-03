Calabria: Spirlì, tavolo sul porto di Gioia Tauro (Rc) pronti a nuovi progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tavolo tecnico in Regione Calabria dedicato al Porto di Gioia Tauro, alla Zona economica speciale (Zes) e al Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (Corap). Al vertice operativo, come si legge in una nota della Regione hanno preso parte il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Fausto Orsomarso, e i commissari di Autorità portuale di Gioia Tauro, Zes Calabria e Corap, Andrea Agostinelli, Rosanna Nisticò e Renato Bellofiore, il capo di Gabinetto, Luciano Vigna, e i dirigenti generali dei dipartimenti presidenza e programmazione unitaria, Tommaso Calabrò e Maurizio Nicolai. Il presidente facente funzioni Nino Spirlì ha spiegato: "È la prima volta che tutti gli attori interessati siedono allo stesso tavolo. Abbiamo parlato del futuro del Porto di Gioia tauro e della zona industriale e, soprattutto, della possibilità di dare la stura a progetti importanti per quell’area". (segue) (Ren)