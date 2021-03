Calabria: Spirlì, tavolo sul porto di Gioia Tauro (Rc) pronti a nuovi progetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente facente funzione della Regione Calabria ha dunque aggiunto: "Siamo la porta d’Europa nel Mediterraneo, ma il Porto di Gioia non è ancora riuscito a decollare del tutto. È uno scalo che macina grandi numeri ma che è anche nelle condizioni di decuplicare la propria attività". Quindi ha aggiunto: "Per quanto riguarda il Corap, il tentativo è quello di salvare una realtà che, tra le altre cose, si occupa anche della depurazione in varie parti della Calabria e che, quindi, svolge un servizio essenziale, di cui non possiamo privarci. Serve, dunque, un’attenzione che, prima d’ora, nessuno ha mai avuto. Non si possono lasciare morire le imprese o i consorzi, ma bisogna trovare il modo di farli vivere per consentire loro di creare sviluppo e benessere per la Calabria". (Ren)