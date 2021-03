Qatar-Arabia Saudita: sfide ambientali al centro di telefonata Mohammed bin Salman-Al Thani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cambiamenti climatici e la transizione verso un’economia a basse emissioni di anidride carbonica sono stati i temi al centro della conversazione telefonica avvenuta oggi tra l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e l’erede al trono saudita, Mohammed bin Salman. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa qatariota “Qna”, i due hanno discusso in particolare delle iniziative Green Saudi e Green Middle East lanciate ieri dall’Arabia Saudita. Nella conversazione telefonica, Mohammed bin Salman e Al Thani hanno discusso anche l’importanza di un’azione comune nella regione di fronte alle sfide ambientali. L’emiro Tamim ha espresso il suo sostegno alle iniziative messe in campo dall’Arabia Saudita per raggiungere gli obiettivi di miglioramento dell’ambiente e di riduzione delle emissioni. La conversazione tra l’emiro del Qatar e l’erede al trono saudita è la seconda dopo la normalizzazione dei rapporti avvenuta lo scorso 5 gennaio durante il vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) di Al Ula che ha sancito la fine dell’embargo economico e diplomatico avviato contro il Qatar nel giugno 2017 da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto. Ieri Mohammed bin Salman ha annunciato la Green Saudi Initiative, mirata a piantare 10 miliardi di alberi nel Paese nei prossimi decenni e a ridurre le emissioni di CO2 o attraverso progetti di energia rinnovabile che forniranno il 50 per cento della produzione di elettricità entro il 2030. Riad lavorerà anche con altri Paesi arabi su un'iniziativa per piantare altri 40 miliardi di alberi in tutto il Medio Oriente, come parte di uno dei più grandi programmi di rimboschimento al mondo. (Res)