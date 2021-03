Roma: Lega presenta esposto a Corte dei Conti su nomine in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulle nomine in Campidoglio, la Lega presenta oggi esposto alla Corte dei Conti. Una situazione a dir poco surreale che vede il nominificio Raggi ancora in piena attività a pochi mesi dal voto, con possibili danni erariali". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. Dimissioni spontanee Di Manno non bastano, troppi precedenti e casi simili, vogliamo vederci chiaro a partire da Livorno, da quell'idea di trapiantare gran parte della Giunta Nogarin alla corte di Virginia Raggi, un'operazione riuscita a partire proprio dall'ex sindaco livornese - aggiunge Bordoni -. Almeno quattordici assunzioni da verificare sulla possibilità di un danno erariale; sia chiaro: è giusto avere dei collaboratori e pagarli in maniera proporzionata alle loro competenze ma il tutto deve avvenire nel rispetto della legge e su questa vicenda, come Lega, abbiamo presentando un esposto alla Corte dei Conti, dato il rischio di assunzioni elettorali e non per fini istituzionali. Doveva essere il governo del cambiamento attraverso il quale avevano promesso ai romani un cambio di passo rispetto alla vecchia politica, oggi ci ritroviamo con un sistema che sembrerebbe premiare gli amici degli amici, penalizzando competenze e professionalità, a discapito dei cittadini", conclude Bordoni. (Com)