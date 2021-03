Decreto Sostegni: tecnici Senato, mancano indicazioni su effetti condono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto Sostegni mancano alcune indicazioni sugli effetti del condono delle vecchie cartelle fino a 5 mila euro. E’ quanto rilevano i tecnici del servizio Bilancio del Senato nel dossier sul decreto Sostegni. "La relazione tecnica - si legge nel dossier - fornisce informazioni circa la metodologia di analisi utilizzata per la stima nonché precisa l'importo complessivo dell'onere da annullamento dei debiti di importo residuo pari a complessivi 451,3 milioni di euro (suddivisi per le diverse tipologie di enti creditori)". Allo stesso tempo, però, non si "rinvengono peraltro indicazioni circa l'importo complessivo dei crediti residui fino a 5 mila euro affidati dal 2000 al 2010, per i quali sono in corso i pagamenti relativi alla rottamazione-ter ed al saldo e stralcio". Stessa cosa per "i dati dai quali si desume la aspettativa di riscossione". In particolare, concludono i tecnici, "il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della curva di riscossione attesa che si basa sull'analisi di dati storico-statistici, suddivisi per i diversi anni".(Rin)