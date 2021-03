Mozambico: lo Stato islamico conquista Palma, uccise 55 persone fra cui occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quasi una settimana di intensi combattimenti in Mozambico, lo Stato islamico nella provincia dell’Africa centrale (Iscap) ha rivendicato oggi la conquista della città di Palma, nella martoriata provincia settentrionale di Cabo Delgado, presa d'assalto mercoledì scorso da un centinaio di insorti jihadisti appartenenti al gruppo noto come Ansar al Sunna e localmente come al Shabaab (da non confondere con l'omonimo gruppo somalo). A riferirlo è stato lo stesso gruppo jihadista, che attraverso i suoi canali di propaganda online ha fatto sapere che dall'inizio dell'attacco - sferrato lo scorso 24 marzo - sono morte 55 persone, inclusi militari e loro “seguaci cristiani” e “stranieri”, aggiungendo che i miliziani hanno preso il controllo di edifici governativi, aziende e banche. La rivendicazione contraddice la precedente versione fornita dalle autorità di Maputo che, tramite il portavoce del ministero della Difesa, Omar Saranga, ha confermato la morte di "decine" di persone ma non ha ammesso di aver perso il controllo della città. Secondo le informazioni raccolte dal portale di notizie "Carta de Mozambique", le forze di difesa di Maputo hanno anche lanciato un'offensiva nell'area con il supporto di compagnie militari private operanti nell'area, tra cui il gruppo sudafricano Dyck Advisor. Secondo le stesse fonti, la situazione sarebbe tuttavia mutata dopo che i jihadisti hanno ricevuto rinforzi che hanno consentito loro di sferrare una nuova offensiva nei dintorni della città. (segue) (Res)