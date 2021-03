Mozambico: lo Stato islamico conquista Palma, uccise 55 persone fra cui occidentali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è ancora chiaro il numero esatto delle vittime e dei dispersi dal momento che le comunicazioni con Palma sono interrotte. Ieri sera, parlando in conferenza stampa, il portavoce del ministero della Difesa, Omar Saranga, ha parlato di “decine di persone” uccise e ha inoltre confermato la morte di sette persone nell’hotel Amarula di Palma, preso d’assalto venerdì dagli insorti jihadisti, aggiungendo che centinaia di altre persone, sia locali che straniere, sono state tratte in salvo. Fra le vittime c’è anche un cittadino britannico, come riferito in precedenza dal quotidiano “The Times”, secondo cui si tratta di un appaltatore ucciso mentre tentava di fuggire dall'hotel. Un altro cittadino britannico sarebbe invece riuscito a fuggire "sparando a due dei suoi rapitori", secondo quanto riportato sempre dal "The Times": si tratta di Nick Alexander, con doppio passaporto britannico e sudafricano, il quale avrebbe utilizzato un fucile AK-47 sottratto ai suoi rapitori per farsi largo tra di loro, riuscendo ad ucciderne due prima di darsi alla fuga nella fitta foresta circostante. L'uomo, insieme ad un suo collega rapito, Niraj Ramlagan, è stato rintracciato e nuovamente catturato da mercenari sudafricani dopo la fuga. Non risultano invece italiani fra i rapiti, come confermato ad "Agenzia Nova" dalla Farnesina, mentre Eni - presente nei progetti energetici a Cabo Delgado - ha confermato ad "Agenzia Nova" che nessun membro del suo personale è rimasto coinvolto negli attacchi, precisando che nella zona di Palma non è presente personale né locale né espatriato e che le attività attualmente in corso sono tutte offshore. (segue) (Res)