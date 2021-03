Mozambico: lo Stato islamico conquista Palma, uccise 55 persone fra cui occidentali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono intanto le operazioni di ricerca nell'area di Palma, dove diversi cittadini stranieri risultano essere ancora dispersi o rapiti. Quel che è noto, al momento, è che migliaia di civili sono fuggiti in zone di maggiore vegetazione o hanno cercato di raggiungere la vicina città di Afungi, situata a sei chilometri da Palma, dove opera la compagnia petrolifera francese Total, che ieri ha evacuato la maggior parte del suo personale – circa 1.300 persone – impiegato nei megaprogetti di gas naturale della città costiera di Palma, a bordo di un traghetto che l’ha condotta nel porto sicuro di Pemba, a circa 230 chilometri più a sud. Nel frattempo un ponte aereo è stato allestito tra Pemba e la capitale del Mozambico, Maputo, per consentire il trasferimento di circa 1.300 evacuate da Palma. In precedenza, nella serata di sabato, Total ha annunciato di aver rinviato la ripresa delle attività del suo progetto di gas naturale liquefatto (Gnl) nella provincia di Cabo Delgado, precisando che nessun membro del suo personale figura tra le vittime dei combattimenti. “La ripresa del progetto che era prevista all'inizio della settimana è ovviamente sospesa. Total ha fiducia nel governo del Mozambico, le cui forze di pubblica sicurezza stanno attualmente lavorando per riprendere il controllo dell'area", aveva affermato la società in un comunicato, precisando che nessun membro del suo personale figura tra le vittime dei combattimenti. (segue) (Res)