Mozambico: lo Stato islamico conquista Palma, uccise 55 persone fra cui occidentali (4)

- Palma si trova in una posizione strategica essendo situata nei pressi del megaprogetto Gnl gestito da Total. Soltanto mercoledì scorso, a poche ore dall'inizio dell'offensiva jihadista, Total aveva annunciato la ripresa delle attività di costruzione del Mozambique Lng Project a seguito dell’annuncio di Total E&P Mozambique Area 1 e del governo del Mozambico di ulteriori misure di sicurezza per il sito produttivo di Afungi, a Cabo Delgado, zona che è stata scenario di recenti attacchi. Nel tentativo di garantire la sicurezza dei lavoratori internazionali nella provincia mozambicana, ad agosto dello scorso anno Total ha firmato un “patto di sicurezza” con il governo di Maputo con l'obiettivo di proteggere il progetto da 20 miliardi di dollari di Gnl in fase di sviluppo nel Paese africano. La provincia settentrionale di Cabo Delgado è teatro dal 2017 di un’insurrezione jihadista che da allora ha inflitto diverse perdite alle forze di sicurezza locali, come nel caso della conquista della città portuale strategica di Mocimboa da Praia avvenuta nell'agosto del 2020. La situazione a Cabo Delgado preoccupa non poco la comunità internazionale, soprattutto per via dei numerosi progetti energetici che vedono impegnate diverse multinazionali del settore tra cui, oltre a Total, l'italiana Eni e la statunitense ExxonMobil. Proprio di recente gli Stati Uniti hanno annunciato, per questo, che le forze speciali Usa addestreranno i marines mozambicani nell'arco di due mesi per sostenere gli sforzi di Maputo nelle operazioni di contrasto e prevenzione del terrorismo nella regione. L'iniziativa, ha annunciato in una nota l'ambasciata Usa in Mozambico, rientra nel nuovo programma congiunto noto come "Joint Combined Exchange Training" (Jcet). Oltre alla formazione, precisa l'ambasciata, il governo degli Stati Uniti ha fornito apparecchiature mediche e di comunicazione. (Res)