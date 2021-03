Covid: in Lombardia in calo i ricoveri nei reparti, 88 decessi e 1793 nuovi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce il quotidiano bollettino della Regione Lombardia sulla diffusione del coronavirus, oggi sono 88 i decessi, crescono debolmente i ricoveri in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri per un totale di 870 degenti) mentre diminuiscono in maniera significativa i ricoverati nei reparti Covid che oggi sono 6994, 75 meno di ieri. A fronte di 21.137 tamponi effettuati, sono 1.793 i nuovi positivi (8,4 per cento). I guariti/dimessi sono invece 8.591. (Rem)