Sicurezza: Cirielli (Fd'I), stupratore egiziano venga espulso, interrogazione a Lamorgese

- "Un plauso alla Polizia di Stato di Bari per l'arresto odierno di un uomo egiziano, accusato di aver segregato in casa e stuprato per mesi una donna italiana di 21 anni, alla quale va la mia solidarietà e vicinanza". Lo dichiara in una nota il questore della Camera e membro della commissione Affari esteri Edmondo Cirielli (Fd'I). "Una storia davvero agghiacciante su cui occorre fare presto luce. Presenterò, quindi, un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per sapere, innanzitutto, con quale diritto questo individuo si trovasse in Italia e perché fosse libero di compiere atti di violenza inaudita e inumana senza alcun controllo. Se ci sono delle responsabilità in merito alla sua presenza sul territorio nazionale vanno accertate e subito, perché la vittima e la sua famiglia meritano giustizia. Mi auguro ora che lo stupratore egiziano venga condannato ed espulso per scontare il massimo della pena nel suo Paese d'origine", conclude Cirielli.(Com)