Balcani: eurodeputata Fajon, il futuro della regione è nell'Ue (2)

- La deputata europea ha poi affrontato il tema della situazione politica in Serbia in quanto come presidente della delegazione Ue-Serbia e uno dei rappresentanti nel dialogo interpartitico tra il governo serbo e l'opposizione. Fajon ha osservato che sono stati compiuti dei progressi nel rafforzamento della cooperazione regionale, ma molto resta ancora da fare, soprattutto nella lotta alla corruzione e nel rispetto della libertà di espressione. Fajon ha sottolineato che il dialogo tra i partiti dovrebbe concludersi molto prima delle prossime elezioni parlamentari, al fine di lasciare tempo sufficiente per l'applicazione di un nuovo quadro giuridico e per il miglioramento delle condizioni elettorali. "È nell'interesse dell'Ue che la Serbia diventi presto uno Stato membro, ma è necessaria una maggiore reciprocità. È molto importante che le autorità serbe rimangano impegnate nei valori dell'Ue e non contribuiscano alla diffusione della retorica contro l'Unione europea in Serbia", ha sottolineato Fajon. La deputata europea si è poi congratulata con Albin Kurti per la sua elezione a nuovo primo ministro del Kosovo, sottolineando l'importanza di continuare il dialogo tra Belgrado e Pristina. "Sono pienamente impegnata a mantenere la nostra promessa di liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo, e quella lotta non sarà finita finché il Consiglio (europeo) non darà il via libera", ha detto Fajon. (Seb)