Serbia: Varhelyi, Paese si concentri su riforme in vista adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non dovrebbe perdere di vista il suo obiettivo di adesione all'Unione europea e dovrebbe continuare a concentrarsi sulle riforme fondamentali, con il costante sostegno dell'Ue. Lo ha detto in aula al Parlamento europeo il commissario europeo alle politiche di vicinato e all'allargamento, Oliver Varhelyi. "Per quanto riguarda i negoziati di adesione con la Serbia, la scorsa settimana ho presentato al Consiglio una proposta su come applicare la metodologia rivista sia al Montenegro che alla Serbia. Attendo con impazienza che gli Stati membri decidano presto e che lo portino avanti", ha detto. "Dobbiamo incoraggiare il Paese a rimanere pienamente impegnato nel suo percorso verso l'Ue, questo è fondamentale per la stabilità dell'intera regione. Ora abbiamo l'opportunità di accelerare i negoziati di adesione del Paese, a condizione che le riforme fondamentali relative all'Ue siano attuate come priorità urgente. Questa è anche un'opportunità per progredire nel dialogo facilitato dall'Ue con Pristina verso un accordo globale giuridicamente vincolante", ha aggiunto Varhely. (segue) (Beb)