Balcani: Parlamento Ue approva relazioni su Albania, Kosovo, Serbia e Nord Macedonia (4)

- Sulla Macedonia del Nord gli eurodeputati affermano che il Paese ha compiuto progressi e sta mantenendo un ritmo costante nell'adozione delle riforme. Di conseguenza, chiedono che l'Ue tenga la prima conferenza intergovernativa con la Macedonia del Nord, che segnerà l'inizio formale dei negoziati di adesione, il prima possibile. I deputati si rammaricano che la Bulgaria e la Macedonia del Nord non abbiano ancora raggiunto un'intesa sulle questioni bilaterali in sospeso e le incoraggiano a raggiungere un compromesso su un piano d'azione di misure concrete per risolvere questa impasse. Le precedenti raccomandazioni sulla discriminazione nei confronti dei cittadini che esprimono apertamente la loro origine etnica bulgara non sono state attuate, fanno notare ancora i deputati Ue. La relazione è stata adottata con 558 voti favorevoli, 70 contrari e 59 astensioni. (segue) (Seb)