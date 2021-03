Speciale infrastrutture: Messina (Intesa Sanpaolo) docente speciale della Scuola Politica "Vivere nella Comunità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i membri fondatori dell'iniziativa, prosegue la nota, il presidente dell'Acri Francesco Profumo ha affermato, durante la sua lezione su "modelli educativi e rivoluzioni industriali", ha affermato che per allineare il Paese alle priorità indicate dalla Commissione europea sulla transizione ecologica, digitale e la resilienza sociale, è necessario "il vaccino formazione 5.0, essenziali per educare le nuove generazioni sia in termini di hard skills che di competenze socio emozionali". La Scuola Politica "Vivere nella Comunità", ha spiegato, è un "laboratorio in costruzione per progettare, realizzare e valutare il nuovo vaccino con tecniche di ibridazione educative utili a creare gli anticorpi nelle nuove generazioni, contribuendo così a migliorare un vivere attuale con troppe disuguaglianze, troppo veloce e troppo incerto". L'iniziativa formativa, gratuita per gli studenti grazie al sostegno economico delle imprese coinvolte, intende contribuire al dibattito civile e politico, elaborando analisi sulle problematiche che riguardano il nostro Paese. L'obiettivo, oltre a formare i giovani partecipanti, è quello di individuare attraverso un ciclo di seminari promossi dal supervisory board, alcune linee guida e proposte utili al mondo della pubblica amministrazione, della sanità, della scuola, delle infrastrutture e dell'economia. (Com)