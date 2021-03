Speciale infrastrutture: Alitalia, Provenzano (Pd), certezze per famiglie in attesa di stipendi e Cig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- cassa integrazione e soprattutto per il futuro di una compagnia che ha il potenziale per svolgere un ruolo di primo piano nel mercato europeo ed internazionale. Lo ha detto il vicesegretario e responsabile Lavoro del Partito Democratico, Giuseppe Provenzano, che ha incontrato una delegazione sindacale per discutere del dossier Alitalia. Per i sindacati erano presenti Fabrizio Cuscito (Filt-Cigl), Monica Mascia (Fit-Cisl), Ivan Viglietti (Uil Trasporti) e Francesco Alfonsi (Ugl). Hanno partecipato all'incontro anche la responsabile Transizione ecologica, Sostenibilità e Infrastrutture del Pd, Chiara Braga, Paola De Micheli, parlamentare e già ministra delle Infrastrutture, Marco Miccoli, della direzione nazionale Pd ed Esterino Montino, sindaco di Fiumicino. "La nostra ambizione è di rilanciare una grande compagnia di bandiera, per intercettare la riapertura dei traffici aerei, e il piano industriale deve essere coerente e all'altezza della sfida: il governo porti avanti questa battaglia con coraggio e determinazione, in sede di negoziato con l'Ue, per dare risposte adeguate per il rilancio di un settore strategico per un Paese come il nostro, a vocazione turistica, anche alla luce delle grandi opportunità che si aprono con le risorse di Next Generation Eu per un disegno integrato di mobilità", ha detto. (Com)