Speciale infrastrutture: assessora Roma, avanti lavori per raddoppio via Tiburtina, in corso rimozione terre

- In zona via Tiburtina all'incrocio con via di Marco Simone. Sembrerà sorprendente sono presenti "colline generate da terre da scavo accumulate negli anni e mai smaltite" e che "provengono dal cantiere del raddoppio di via Tiburtina, i cui lavori stanno procedendo, in particolare in prossimità della stazione metro di Rebibbia" e "sono quasi in conclusione". Lo scrive in un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture di Roma, Linda Meleo. "Terre accumulate negli anni - aggiunge - proprio a causa delle problematiche amministrative e del fallimento dell'impresa che aveva in mano questo cantiere fino a circa un anno e mezzo fa, e che nessuno aveva preso la briga di gestire, comportando, anche per questo, di fatto un blocco dei lavori. Da quando sono arrivata in questo assessorato, con un lavoro di dettaglio, portato avanti con il dipartimento Simu, siamo riusciti a risolvere anche questa faccenda e sono iniziate le attività di rimozione e di indirizzo in discarica. Ogni giorno sono tanti i mezzi portano via le terre, circa 14 camion al giorno, a seguito del campionamento e carotaggio. A sono state rimosse oltre 70.000 tonnellate di materiale - sottolinea Meleo e conclude -. Finalmente l'area sarà libera, e si potrà poi procedere alla realizzazione di un capolinea per il trasporto pubblico locale". (Rer)