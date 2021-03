Speciale infrastrutture: Raggi, avanti con riqualificazione Tiburtina, rilanciamo quartiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vanno avanti i lavori di riqualificazione del piazzale davanti alla stazione Tiburtina dopo i lavori di demolizione della tangenziale est. Lo afferma in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi che mostra delle fotografie del cantiere e spiega: "Si inizia già a vedere il percorso pedonale che consentirà di raggiungere l'ingresso della stazione e la nuova rotatoria prevista nel progetto. Ricordo bene il giorno in cui abbiamo avviato la demolizione di quell'ecomostro di cemento davanti le case dei cittadini. In quel momento abbiamo scelto di rilanciare e riqualificare il quartiere". (Rer)