Speciale infrastrutture: Inviato Usa in Sudan in visita in Egitto per riavviare i colloqui sul Gerd

- L'assistente del ministro degli Esteri egiziano, Hamdi Sanad Loza, ha ricevuto Donald Booth, l'inviato degli Stati Uniti in Sudan. Lo ha annunciato il ministero del Cairo in una dichiarazione alla stampa. Nel corso della riunione si è discusso di come rilanciare i colloqui trilaterali in fase di stallo sul riempimento e il funzionamento della Grand Ethiopian Renaissance Dam (Gerd) con il Sudan e l'Etiopia, con l'obiettivo di raggiungere un accordo legalmente vincolante. L'Egitto è la prima tappa di Booth nella regione. Il tour include anche Sudan, Congo ed Etiopia. Il diplomatico egiziano ha sottolineato la necessità di raggiungere un accordo legalmente vincolante per il riempimento e il funzionamento di Gerd il prima possibile, prima che l'Etiopia inizi una seconda fase di riempimento a luglio. (Res)