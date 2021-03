Lavoro: Ronzulli (FI), sostegni a famiglie per colmare gap occupazionale di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli, afferma che "Bankitalia e ministero del Lavoro confermano come le donne siano state molto più colpite degli uomini dagli effetti del Covid. I posti di lavoro bruciati dalla crisi economica sono per la stragrande maggioranza di donne - continua la parlamentare in una nota -, senza contare che moltissime mamme, con le scuole chiuse e i figli a casa in dad, non hanno avuto altra scelta che licenziarsi. Questa tendenza deve essere assolutamente invertita, le donne sono tra le categorie che stanno pagando il prezzo sociale più alto della pandemia". Secondo l'esponente di FI, "il divario occupazionale tra i generi va immediatamente colmato e per farlo serve potenziare le misure di sostegno alle famiglie, il cui carico quotidiano grava per lo più sulle donne che, tanto più in un contesto come quello attuale, non hanno alcuna possibilità di conciliare lavoro e cura dei figli. Misure come i congedi parentali e i voucher baby sitter devono essere ulteriormente potenziate - conclude Ronzulli -, ma per favorire l'occupazione femminile in modo stabile e duraturo bisogna anche potenziare le agevolazioni per chi assume donne". (Com)