Imprese: Tripoli (Unioncamere) a “Nova”, sviluppo mezzogiorno chiave per intero Paese

- Il tema del mezzogiorno è una delle questioni chiave del Paese, non solo per il sud ma per le possibilità di sviluppo di tutta l’Italia. Ne è convinto il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, che in un’intervista ad “Agenzia Nova” ha tracciato un quadro delle priorità per poter far ripartire il tessuto economico sociale del Paese nel dopo pandemia. Fra queste priorità, come detto, il rilancio del mezzogiorno, perché “lasciare le regioni del sud nelle condizioni in cui trovano adesso sarebbe un guaio anche per le regioni settentrionali, per l’intero Paese”. Per incidere, però, è necessario affrontare “alcuni temi di fondo” a cominciare dalla “questione infrastrutturale: il mezzogiorno - ha chiarito - va raccordato effettivamente, stabilmente, con la stessa efficienza al centro-nord perché non può è esserci un Paese diviso in due. La questione infrastrutturale è chiave” ha aggiunto ricordando che “il mezzogiorno è una porta di accesso di molti dei flussi di trasferimento delle merci dall’oriente all’Europa” e dunque “raccordare bene” il territorio “con le varie infrastrutture è fondamentale a questo scopo”. (segue) (Rin)