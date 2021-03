Imprese: Tripoli (Unioncamere) a “Nova”, sviluppo mezzogiorno chiave per intero Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo motivo per cui è necessario far ripartire il sud del Paese è legato alla necessità di “presidiare stabilmente il territorio perché è la porta di accesso su un fronte caldo, il Mediterraneo. Presidiare il mezzogiorno vuol dire fare in modo che le situazioni economiche e sociali siano tali da evitare una dissoluzione del tessuto sociale. Che i giovani vadano via dal sud con un flusso ormai costante - ha sottolineato Tripoli - è una questione non solo legata alla condizione economica ma a quella civile”. Colpisce in questo senso il numero sempre maggiore “di ragazzi che finiti gli studi vanno via per fare impresa al centro nord, con un depauperamento dal punto di vista delle imprese”. Infine è necessario fermare la crescente “divaricazione fra le aziende eccellenti, le aree eccellenti e i poli di eccellenza del sud ed il resto del tessuto produttivo che ha sofferto di più delle altre questa situazione di crisi pandemica. Per consentire al mezzogiorno di ridurre il suo divario interno - ha sottolineato - è importante investire adesso. Questo ispessirà il tessuto sociale contrastando anche i fenomeni negativi legati alle infiltrazioni della criminalità”. (Rin)