Russia-Bielorussia: possibile la creazione terminal per il trasbordo di fertilizzanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro l'estate del 2021, Russia e Bielorussia potrebbero giungere ad un accordo per la creazione di un terminal per il trasbordo di fertilizzanti bielorussi in uno dei porti russi. Lo ha dichiarato il presidente della società statale russa Rosmorrechflot, Andreij Lavrischev. "La questione della creazione di un terminal a Ust-Luga per il transito di fertilizzanti bielorussi è in fase di discussione. Il luogo non è stato scelto in via definitiva", ha dichiarato Lavrischev, aggiungendo che principalmente sono allo studio le dimensioni dell'impianto. La Federazione Russa e la Bielorussia nel febbraio 2021 hanno firmato un accordo intergovernativo sull'organizzazione del trasbordo di prodotti petroliferi bielorussi attraverso i porti marittimi russi. L'accordo prevede il trasbordo di oltre 9,8 milioni di tonnellate di merci nel periodo 2021-2023. Il documento prevede la conclusione di contratti in base al principio take or pay.(Rum)