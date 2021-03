Francia: Covid, oltre 3 mila multe a Parigi nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nell'ultimo fine settimana a Parigi sono state effettuate oltre 3 mila multe per il mancato rispetto delle misure previste nell'ambito della crisi del coronavirus. Lo ha reso noto su Twitter la Prefettura di polizia, che ha dispiegato sul territorio 4.500 agenti. In totale sono state controllate 17.700 persone e 293 luoghi. Per l'assenza di mascherina o di autocertificazione sono state effettuate rispettivamente 954 e 2.243 sanzioni. Nei giorni precedenti il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin aveva annunciato un incremento dei controlli nei 19 dipartimenti interessati dalla stretta.