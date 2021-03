Covid: Caldoro, Draghi si pronunci su anomalia campana circa vaccino Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La procedura non è fatta secondo la legge. Mi domando quindi se non ci troviamo di fronte al classico caso di abuso di potere. Serve chiarezza immediata". Lo ha detto Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale, in un'intervista sulla procedura avviata dalla Regione Campania sul vaccino Sputnik: "Chi doveva firmare l'atto, in Soresa, ha avuto molti dubbi e si sono esplorate strade diverse ma al netto delle questioni sulla forma ci sono altre e più gravi preoccupazioni. La mia opinione è che una Regione non può comprare i vaccini creando incertezze ai cittadini". E dunque: "C'è una profilassi nazionale, una europea e non si può derogare da queste regole. Si crea un allarme sociale, si indebolisce la campagna di vaccinazione tra l'altro per un vaccino che non è neppure disponibile". (segue) (Ren)