Covid: Caldoro, Draghi si pronunci su anomalia campana circa vaccino Sputnik (2)

- Caldoro ha aggiunto: "Chiedo al presidente Draghi che ha già detto cose importanti ricordando che 'queste procedure così non si fanno' e che avrebbe voluto approfondire gli aspetti giuridici, di intervenire. Se la gara è regolare sostenga la Campania e lo faccia fare anche alle altre Regioni, se non è legittima si annulli la procedura. In questi casi il governo deve intervenire con immediatezza". Quindi Caldoro ha ricordato la questione dell'Austria e fatto riferimento alla stessa posizione del premier. "Sull'Austria il Premier Draghi ha sottolineato che non è possibile muoversi fuori dall'Europa ed ha annunciato la strada di possibili sanzioni per questo Paese. Più grave il caso di scelte di singole Regioni e non di uno Stato. La Campania con le sue determinazioni penalizza i cittadini solo per sterile propaganda politica". (Ren)