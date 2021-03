Imprese: Tripoli (Unioncamere) a “Nova”, fondamentale vincere partita del digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, in un’intervista concessa ad “Agenzia Nova” ha trattato i temi riguardanti lo sviluppo e il rilancio del mezzogiorno e fra questi non poteva mancare quello relativo dalla digitalizzazione delle imprese. Secondo Tripoli “c’è un problema di connessione e rientra nel campo delle infrastrutture, e c’è poi un problema di capacità, di preparazione delle persone e delle imprese, ad utilizzare il digitale che è una frontiera per tutte le aziende, non solo meridionali”. Per questo “perdere la scommessa del digitale adesso non vuol dire solo non consentire l’accesso al digitale ma anche la possibilità di rimanere in piedi in maniera competitiva” a centinaia di imprese. Il digitale, secondo Tripoli, “è la chiave per il mezzogiorno, così come le competenze professionali, sia degli imprenditori che dei lavoratori”. In questo senso il segretario generale ha ricordato la “sproporzione” fra il numero di Its presenti al nord e nel mezzogiorno. Questo divario “non consente di dotare la vita economica delle competenze necessarie”. (Rin)