Covid: Guidesi, da Governo ci aspettiamo aperture delle attività da subito dopo Pasqua

- "Da dopo Pasqua, e precisamente da martedì 6 aprile, la Lombardia si aspetta il 'ritorno alla vita' con la riapertura di alcune attività utilizzando i protocolli decisi dal ministero della Salute. Non sarebbe sostenibile e giustificabile un ulteriore posticipo del ritorno al lavoro per chi può farlo in piena sicurezza". Lo dichiara in una nota l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. (Com)