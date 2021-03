Imprese: Tripoli (Unioncamere) a “Nova”, possiamo affiancare imprese per rilancio mezzogiorno e Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sono le condizioni” perché la questione meridionale, e il rilancio del mezzogiorno, “venga inquadrata in modo pieno come una delle partite decisive per il paese”. Lo ha affermato il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, in un’intervista ad “Agenzia Nova” in cui ha ricordato come ci siano stati anni in cui “forse per scoramento, la questione è stata abbandonata agli esperti ma è la grande questione economica e sociale dell’intero paese”. Questione che “va affrontata adesso e ci sono le condizioni per farlo. Se non lo facessimo il costo sarebbe ancora più elevato: se il sud non girerà a pieno regime sarà un problema per il Paese”. Fondamentale, in questo senso, sarà il ruolo delle Camere di commercio: “Siamo stati incaricati dal governo tre anni fa per implementare il piano impresa 4.0 e lo stiamo facendo: abbiamo realizzato delle strutture di servizio ad hoc con cui abbiamo raggiunto oltre 300 mila aziende. Noi possiamo dare sostegno al rilancio del mezzogiorno soprattutto con la possibilità di affiancare e sostenere le aziende dove sono localizzate”. Inoltre, il Pnrr ha una “dotazione di grande importanza” ma potrà raggiungere gli effetti ed i risultati “non solo se prevedrà le riforme giuste e focalizzerà le risorse sugli investimenti giusti ma anche se aiuterà le piccole e piccolissime aziende a cambiare i comportamenti organizzativi, a modificare e qualificare le proprie capacità di intervento sui mercati”. Ma per farlo “bisogna affiancare le aziende e le Camere di commercio sono quell’amministrazione diffusa sul territorio che può assisterle nelle varie transizioni da fare per essere competitive”. (Rin)