Tagikistan-Azerbaigian: presidente Rahmon riceve ministro Esteri Bayramov

- Il ministro degli Affari esteri dell'Azerbaigian, Jeyhun Bayramov, è stato ricevuto dal presidente del Tagikistan Emomali Rahmon. È quanto riferisce il ministero degli Ester di Baku, secondo cui durante il colloquio si è discusso dello sviluppo delle relazioni bilaterali esistenti. Rahmon ha invitato il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, a recarsi in visita ufficiale in Tagikistan. Apprezzando molto l'assistenza dell'Azerbaigian al Tagikistan nella lotta contro il Covid-19, il presidente Rahmon ha sottolineato che Baku ha costituito una corsia preferenza per il trasporto di merci in transito dal Tagikistan durante la pandemia e ha espresso gratitudine alla parte azerbaigiana a questo proposito. (Res)