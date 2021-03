Difesa: Germania, governo acquisisce minoranza di blocco in Hensoldt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca statale della Germania, l'Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw) ha acquistato per conto del governo federale una minoranza di blocco del 25,1 per cento in Hensoldt, gruppo di elettronica per la difesa. L'acquisizione della partecipazione, dal valore stimato in 450 milioni di euro, si fonda su “ragioni di sicurezza”, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Il 17 dicembre 2020, il governo federale aveva deciso di acquisire una minoranza di blocco in Hensoldt al fine di impedire a “potenze ostili” l'ingresso nell'azienda. Dal 2016, Hensoldt è di proprietà della società finanziaria Kkr, che ha sede negli Stati Uniti e per l'acquisto della società tedesca ha investito 1,1 miliardi di euro. In precedenza, Hensoldt era la divisione elettronica per gli armamenti del consorzio aerospaziale europeo Airbus. Con la vendita a Kkr, il governo tedesco si era assicurato un “accordo di sicurezza”, che gli consentiva di investire fino al 25,1 cento cento in Hensoldt, ottenendo la minoranza di blocco. L'esecutivo federale ha giustificato l'ingresso in Hensoldt con l'importanza che il gruppo riveste per le Forze armate della Germania (Bundeswehr). Come affermato dal ministero della Difesa, “garantire le principali tecnologie di sicurezza e difesa è di particolare interesse nazionale”. (segue) (Geb)