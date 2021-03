Difesa: Germania, governo acquisisce minoranza di blocco in Hensoldt (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hensoldt è specializzata nella produzione di sensori e tecnologia per la crittografia. Tra l'altro, l'azienda realizza i sistemi radar per i caccia multiruolo Eurofighter, telecamere high-tech per i cacciabombardieri Tornado e periscopi per carri armati. Inoltre, Hensoldt partecipa al progetto franco-tedesco-spagnolo per il Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf). Con la minoranza di blocco, il governo federale intende impedire “un'influenza straniera indesiderata” sull'azienda. La società sarebbe potuta diventare un candidato all'acquisizione da parte di aziende straniere, soprattutto il gruppo per la difesa francese Thales. Hensoldt ha un valore di mercato da 1,3 miliardi di euro e, nel 2020, ha registrato un fatturato a 1,2 miliardi di euro. (Geb)