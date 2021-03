Emilia Romagna: Bonaccini e Colla, nuovi progetti per far ripartire imprese nel post pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore Stefano Bonaccini e l'assessore allo sviluppo economico Vincenzo Colla hanno spiegato: “Un ulteriore tassello per mettere il sistema delle imprese e della ricerca pubblica e privata nelle migliori condizioni per agganciare la ripartenza post pandemia. L’obiettivo di questa misura è infatti quello di individuare delle progettualità che favoriscano il rafforzamento strutturale regionale del sistema produttivo, creando dei meccanismi di circolazione della conoscenza, di sviluppo di idee progettuali, di utilizzo di risorse tecnologiche e umane". Colla e Bonaccini hanno dunque concluso: "Gli interventi finanziati andranno a creare connessioni territoriali sempre maggiori con il sistema della conoscenza e dell’innovazione rilanciando e rigenerando i sistemi produttivi, per dare nuovo slancio alla crescita e alla buona occupazione”. (Ren)