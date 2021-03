Speciale scuola: Rampelli (Fd'I), nel Lazio situazione al limite dell'anarchia con ZIngaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la gestione delle scuole "nel Lazio la situazione è al limite dell'anarchia con il presidente Zingaretti che non riesce a mettere ordine, aprendo alcune scuole da martedì a venerdì, mentre alcuni Comuni decidono autonomamente". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli. "Imprenditori delle strutture da 0 a 6 anni - aggiunge - sono nel panico totale perché questa oscillazione tra colori e riaperture annunciate ma non ufficializzate impedisce una riorganizzazione dell'offerta dei servizi. Il presidente Zingaretti ora svolge a tempo pieno il ruolo di governatore, la smetta di imitare il fratello, l'organizzazione dei servizi ai cittadini non è un intrigante caso di cronaca nera pieno di misteri ed enigmi. Serve meno abilità e più senso pratico - sottolinea - per non far impazzire la gente". In linea generale "non ci aspettavamo una conversione a U, ma un cambio di passo ce lo auguravamo - conclude Rampelli -. Invece il governo Draghi sta distruggendo anche l'ultima speranza a causa del protrarsi di una gestione caotica, incerta e irriguardosa per il personale scolastico, i genitori e gli studenti". (Com)