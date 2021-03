Speciale scuola: Casa (M5s), linea Draghi coincide con metodo che invochiamo da mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria Casa, deputata del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera, osserva che "sul tema della scuola, il presidente del Consiglio ha appena chiarito che tutti gli spazi di libertà concessi dall'andamento della pandemia verranno utilizzati innanzitutto per riaprire le scuole. È un metodo di massima che invochiamo sin dall'inizio della seconda ondata pandemica - continua la parlamentare in una nota - e che ora trova consenso unanime anche grazie a recenti studi scientifici. La scuola in presenza, come sottolineano gli esperti e ribadisce anche il presidente Draghi, non è focolaio e vettore di contagio, particolarmente nel caso delle classi d'età che vanno dagli asili nido alle primarie". L'esponente del M5s conclude: "Si apre una fase nella quale le scelte di alcuni governatori andranno riconsiderate e l'obiettivo della scuola in presenza sarà perseguito senza subordinare il diritto all'istruzione agli interessi di altri ambiti sociali ed economici". (Com)