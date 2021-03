Spagna: Ayuso (Pp) lancia allarme sanitario su turisti francesi a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema a Madrid non è se un turista francese viene "per bere" ma "se è contagiato o no". Lo ha affermato la presidente dimissionaria della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, nel corso di un evento pubblico con gli imprenditori della regione per presentare il suo programma economico in vista delle elezioni regionali del 4 maggio prossimo. Ayuso, esponente del Partito popolare (Pp), ha evidenziato che "finché le regole sono rispettate un francese non contagia più di un cittadino del quartiere Chamberì" di Madrid. La presidente in funzione e candidata del Pp ha dichiarato che la competenza per evitare agglomerati in città è del governo di Pedro Sánchez ed in tal senso ha chiesto più controlli negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie. Ayuso ha poi criticato l'idea "che in questo momento Madrid è il turismo ubriaco" quando alle undici di sera tutte le attività commerciali, i bar ed i ristoranti, sono chiuse a causa del coprifuoco.(Spm)