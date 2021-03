Covid: Magi (Omceo Roma), vaccinato circa 85 per cento medici liberi professionisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al momento - conclude Magi - il problema maggiore è la mancanza dei vaccini. Ci sono moltissimi colleghi che hanno dato e stanno dando piena disponibilità per partecipare alle vaccinazioni. Speriamo davvero che da qui alle prossime settimane arrivino le milioni di dosi, come più volte ribadito dal ministro Speranza, così che la campagna vaccinale possa avere quell’impulso che finora è mancato. Solo in questo modo potremo mettere in sicurezza il Paese”. (Com)