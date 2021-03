Regno Unito: premier scozzese Sturgeon lancia campagna elettorale per elezioni di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier scozzese Nicola Sturgeon ha avviato la propria campagna elettorale per le elezioni politiche in Scozia, che si terranno a maggio. In un discorso tenuto online ad un evento organizzato dal suo partito, l'Snp, Sturgeon ha accusato il suo predecessore Alex Salmond, coinvolto in uno scandalo di molestie sessuali e "colpevole" di aver fondato il proprio partito indipendentista la scorsa settimana (denominato Alba), di avere a cuore più il proprio interesse che quello del Paese. Nel suo discorso Sturgeon ha affermato che la propria esperienza nel condurre il governo scozzese attraverso la pandemia le ha permesso di rivedere le proprie priorità e il proprio atteggiamento nei confronti del dibattito politico, sostenendo che "se lo scorso anno ci ha insegnato qualcosa, è che la politica è migliorare la vita delle persone, o altrimenti non è nulla". (segue) (Rel)