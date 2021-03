Regno Unito: premier scozzese Sturgeon lancia campagna elettorale per elezioni di maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sturgeon ha aggiunto che "in politica, cosa che una volta sembravano essere terribilmente importanti ora non lo sono per niente, ed ho molta meno pazienza per coloro che trattano la politica come fosse un gioco, mettendo il proprio interesse davanti a quello delle persone". Il nuovo partito di Alex Salmond, il quale ha dichiarato che contribuirà a formare una "super maggioranza" pro indipendenza scozzese, si è già assicurato l'appoggio di Kenny MacAskill, ex ministro della Giustizia scozzese. (Rel)