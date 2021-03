Scuola: Bonaccini, valuteremo didattica in presenza oltre prima media in zona arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene che si arrivi a una nuova predisposizione che dice che anche in zona rossa, fino alla prima media, si può tornare a scuola in presenza. Probabile che in arancione si possa prevedere di riaprire anche altro. Però questo lo discuteremo lo valuteremo, è un passo in avanti, ma bisogna avere prudenza". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, a margine dell'inaugurazione dell'hub vaccinale di Budrio, rispondendo ad una domanda sulla riapertura delle scuole. (Rin)