Energia: Polonia, Pkn Orlen acquisirà tre parchi eolici in Pomerania

- La compagnia petrolifera polacca Pkn Orlen acquisirà tre parchi eolici. Lo afferma la società in un comunicato sul suo sito. Orlen ha ottenuto l'assenso dell'Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori (Uokik) all'acquisizione di tre parchi eolici nella regione della Pomerania, dalla potenza nominale di circa 90 megawatt. In seguito alla finalizzazione dell'operazione ad aprile, Orlen possiederà in Polonia parchi eolici per una potenza complessiva di 353 megawatt. Ciò la renderà il quarto maggiore soggetto nel mercato nazionale dell'energia eolica. La società ha definito l'approvazione del Uokik "un passo importante nella costruzione di un gruppo multienergetico moderno". Ha ricordato anche che il suo piano industriale prevede che nell'arco di questo decennio Orlen raggiunga la produzione di 2,5 gigawatt di energia da fonti rinnovabili. (Vap)