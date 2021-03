Migranti: Libia, la Guardia costiera riporta a terra 1.000 persone in 48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera libica ha intercettato e riportato a terra circa 1.000 persone lungo la cosiddetta rotta del Mediterraneo centrale nelle ultime 48 ore. Ad annunciarlo è stata l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), precisando che 500 migranti sono stati intercettati nella notte tra domenica 28 marzo e oggi. “Circa 1.000 uomini, donne e bambini che hanno cercato di fuggire dal Paese nelle ultime 48 ore e sono finiti in condizioni di detenzione spaventose”, ha scritto su Twitter Safa Mshehli, portavoce dell’Oim a Ginevra. Vale la pena ricordare che il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, si recherà “prossimamente” in visita in Libia, dove è stata ufficialmente invitata dal collega del nuovo Governo di unità nazionale, Khaled Mazen. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, infatti, l’esponente dell’esecutivo libico incaricato di traghettare il Paese alle elezioni di dicembre ha intrattenuto la mattina del 22 marzo una conversazione telefonica con Lamorgese: al centro dei colloqui le questioni relative alla sicurezza, alla lotta contro le migrazioni illegali e il sostegno dell’Italia al percorso democratico libico. (segue) (Lit)