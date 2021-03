Migranti: Libia, la Guardia costiera riporta a terra 1.000 persone in 48 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro libico Mazen, originario del Fezzan (la regione meridionale del Paese, snodo cruciale dei flussi migratori) e numero due dell’ex ministro dell’Interno Fathi Bashagha, ha quindi invitato – come da prassi - la titolare del Viminale a recarsi in Libia per una visita ufficiale. Una data, secondo quanto si apprende, ancora non è stata fissata, ma proprio in questi giorni sono in corso contatti per fissare l’agenda degli incontri. Vale la pena ricordare che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dovrebbe recarsi in visita ufficiale in Libia poco dopo Pasqua. Il terreno per preparare la missione del premier italiano è stato preparato dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio: il titolare della Farnesina si è infatti recato a Tripoli per ben due volte (domenica 21 marzo e giovedì 25 marzo) per colloqui bilaterali prima e per una missione trilaterale europea (Italia, Francia e Germania) poi. Parlando in una conferenza stampa congiunta a Tripoli con gli omologhi dell’Ue, Di Maio ha detto di apprezzare “l’impegno delle autorità libiche nella lotta ai trafficanti di esseri umani e nel presidio delle frontiere marittime”. Allo stesso tempo, ha aggiunto il titolare della Farnesina, “ci attendiamo che venga compiuto il massimo sforzo per garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali”. A tal riguardo, l’Italia conferma l’impegno “a sostenere la Libia nella gestioni dei flussi e nell’assistenza umanitaria a favore di migranti e rifugiati”. (segue) (Lit)