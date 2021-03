Migranti: Libia, la Guardia costiera riporta a terra 1.000 persone in 48 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui flussi migratori in Libia si è espresso lo scorso 24 marzo anche il nuovo inviato delle Nazioni Unite nel Paese, Jan Kubis. “Sebbene il loro numero rimanga basso rispetto alla popolazione totale di migranti in Libia, il numero di migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo è aumentato durante i primi due mesi del 2021 e rimane costante, esponendoli a rischi di protezione e morte. Dal 20 al 28 febbraio, si stima che 56 persone siano annegate durante i tentativi di attraversamento. Un numero crescente di migranti e rifugiati, attualmente circa 3.858, sono detenuti in centri di detenzione ufficiali gestiti dal Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale (Dcim) in condizioni estremamente povere senza un giusto processo e con restrizioni all'accesso umanitario. L'Unsmil (la Missione di sostegno dell'Onu in Libia) è preoccupata per le gravi violazioni dei diritti umani contro migranti e richiedenti asilo da parte del personale Dcim e dei gruppi armati coinvolti nella tratta di esseri umani”, ha detto il politico slovacco nel suo primo briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (segue) (Lit)