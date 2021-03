Migranti: Libia, la Guardia costiera riporta a terra 1.000 persone in 48 ore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una novità nel nuovo governo della Libia è l’introduzione dei ministri senza portafoglio. Tra questi spicca il nome e il ruolo di Ajdid Maatuq Jadid, ministro di Stato per le migrazioni in rappresentanza del Fezzan. Egli proviene dalla tribù Warfalla, fedelissima del regime di Muammar Gheddafi, e proviene da Sebha, il capoluogo della regione del Fezzan. Le persone a lui vicine spiegano che la sua posizione è contraria al reinsediamento degli immigrati in Libia e si oppone alle politiche dell'Unione Europea riguardo al ritorno dei migranti in Libia. La posizione di Jadid, del resto, sembra in linea con quella dei vari governi che si sono succeduti in Libia dal 2011 a oggi: la crisi migratoria è internazionale e non solo libica e va risolta sostenendo economicamente e politicamente i paesi dell'Africa subsahariana, oltre che aiutando la Libia a proteggere i suoi confini meridionali con attrezzature e know-how. Potrebbe esser proprio Jadid a parlare con l’Italia nei negoziati sulla modifica al Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere firmato il 2 febbraio del 2017. (segue) (Lit)